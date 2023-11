Gendrauli details delayed Gerflor salaries, training in barangay courts

DANIKA Gendrauli, Gerflor’s 32-year-old veteran, shed light on the problems besetting the team that are now the subject of a Premier Volleyball League (PVL) investigation.

Apart from complaints about delayed salaries, Gendrauli also detailed poor training conditions for the pro team, saying the Defenders are often made to train in remote barangay courts in Quezon City.

“Sana may stable lang kaming pagte-trainingan, hindi ‘yung kahit saan-saan lang pumupunta na barangay para lang makapag-training at makumpleto kami,” Gendrauli said.

Above all, Gendrauli wants team management to hear the players' grievances.

“Sana pakinggan kami na kailangan kaming makumpleto sa training kasi if ever na pipilitin na ganung oras ‘yung gusto nila, for example morning, most of my teammates are working.

“Du’n pa lang, kung lima lang magte-train, parang ang lungkot naman, ‘di ba? So sana pakinggan kami na sana gabi ‘yung training para kahit na wala kaming (sahod), makapag-ensayo pa rin kami,” she added.

Gendrauli also echoed head coach Sammy Acaylar’s sentiment on how some players are struggling to cope with the low morale because of the club’s plight.

“Thankful pa rin ako na naiintindihan nila ‘yung situation namin kung bakit ganun ‘yung performance namin. ‘Yung iba sa teammates ko, nada-down talaga sila kasi ‘yun nga, parang pumasok lang daw sila dito para makapag-income,” Gendrauli bared.

“Lahat din naman sila. Tayo kailangan natin ‘yun eh, lahat naman tayo. Tulong-tulong na lang kami.”

Hard as it may be, Gendrauli underlined the need to temporarily set aside the problems and continue the fight on the court.

“Mina-mindset lang po kasi namin na since pinasok na namin ‘to, itutuloy-tuloy na namin. Pero minsan kasi, need kasi rin namin ng ano, alam niyo na.

“Every day after training, lagi kaming nag-uusap with my teammates na ‘yun nga, i-set aside muna ‘yung mga problema kasi makaka-apekto talaga ‘yan sa game namin."

