Sol Mercado confronts basher comparing new GF Sandra Lemonon to ex Denise Laurel

(PEP.ph) Nakipagsagutan sa isang netizen ang basketball player na si Sol Mercado matapos ikumpara ang kanyang current girlfriend na si Sandra Lemonon at ex-fiancée na si Denise Laurel.

Si Sol ay free agent ngayon sa Philippine Basketball Association, habang si Sandra ay naging kandidata sa Binibining Pilipinas 2018 at Miss Universe Philippines 2020.

Si Denise naman ay actress-singer na madalas napapanood sa mga programa ng ABS-CBN.

Na-engage sina Sol at Denise noong 2013 pero hindi natuloy ang kanilang pagpapakasal. Naghiwalay sila noong 2016.

Mayo 2017, nag-post si Denise ng tungkol kay Sol, indikasyong posibleng nagkaayos sila. Pero iwas ang aktres na pag-usapan ito sa isang interview noong 2018.

Nitong Miyerkules, September 29, 2021, inamin nina Sol at Sandra ang kanilang relasyon via Instagram posts.

Tugon ni Sol Mercado sa commenter sa kanyang IG

Kasunod ng announcement nina Sol at Sandra tungkol sa kanilang relasyon, bumuhos ang pagbati mula sa mga kaibigan at mga tagasuporta nila.

Pero may isang netizen na bumasag ng kanilang kasiyahan nang ikumpara nito si Sandra kay Denise.

Nag-iwan ng komento ang netizen sa post ni Sol.

Sabi nito: "This chick is no where close to @d_laurel IMO [in my opinion]."

Pinatulan ito ng basketball player.

Sagot ni Sol: "You're a clown! [clown emoji] u don't know either..."

Muling sumagot ang netizen. Kung clown man daw siya, sinabi nitong talunan o "loser" ang former Barangay Ginebra cager.

"What that makes you bruh? I'll wait... #TakeTheL," na ang ibig sabihin ay "take the loss."

Sa sumunod na sagot ni Sol, halatang nagpipigil siyang patulan ang pambubusko ng netizen.

Wala raw ibang magawa ang netizen kaya pinanghihimasukan ang buhay ng basketball player.

Payo ni Sol sa netizen, "Take the L? Haha you the clown that goes to my page and interested in MY life... yeah okay [thumbs up emoji] keep waiting homie and do something else with your life.

"What I eat don't make you shit. Only L here is Learning."

Bilang pampalipas oras, hihintayin daw ni Sol ang sagot ng netizen.

Reply ni Sol: "I'll wait for your reply cuz it's entertaining then I'll help u stay off my page.."

Tirada ng netizen, tila napikon umano si Sol sa kanyang sinabi. Tinaningan din niya ang pagsasama nina Sol at Sandra.

Sabi nito: "I give this about good 2 months and will end up looking for different chick right? I see you!"

Reply ni Sol, hindi siya napikon sa sinabi ng netizen dahil "I do this for pure entertainment."

Sinagot din ng basketbolista ang sinabi ng netizen na hindi magtatagal ang relasyon nila ni Sandra.

"Have a good one, check back in w me in 2 months. I'll set my alarm [laughing faces with tears emojis]"

Sumagot uli ang netizen: "good day pimpin! [laughing faces with tears emojis]."

Hindi na muling sumagot si Sol.

