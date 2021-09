Sol Mercado and beauty queen Sandra Lemonon confirm relationship

(PEP.ph) Kinumpirma ni Sandra Lemonon at ni Sol Mercado, na kasalukuyang free agent sa PBA, ang kanilang relasyon ngayong Miyerkules, September 29, 2021.

April 2021 unang lumabas ang espekulasyong may namamagitan kina Sandra at Sol dahil sa social media posts ng mga larawan nila sa beach kasama ang isang grupo.

Pero walang kumpirmasyong inilabas ang Miss Universe Philippines 2020 candidate at ang basketball player.

Bago ito, ang pagkakaalam ng marami ay karelasyon ni Sandra ang Thai-German model na si Josh Barfuss.

Si Sol naman ay dating fiancé ng aktres na si Denise Laurel. Mayroong anak na lalaki sina Sol at Denise.

Sandra Lemonon, Sol Mercado publish sweet IG posts

Ngayong araw, ipinagsigawan ni Sandra ang pagmamahal niya kay Sol sa pamamagitan ng isang Instagram post.

Ipinost ni Sandra ang series of sweet photos nila ni Sol, na tinawag niyang "My 8," na sumisimbolo sa infinity.

"You are the biggest blessing I have ever received," simula ng caption ng Binibining Pilipinas 2018 at Miss Universe Philippines 2020 finalist.

Sinabi ni Sandra na si Sol ang nagpapakilig at nakapagpapangiti sa kanya.

Sabi pa niya, "The love that we share for one another is pure. It is a love I've always wished to share with my significant other [heart emoji].

"To me you are perfect. (Yes I know no one is perfect, but you are perfectly imperfect & that is perfect for me)."

Puring-puri rin ni Sandra si Sol (published as is): "You have so much depth, strength, resilience, passion & compassion with in your heart & many other amazing qualities but that would be to long of a list to write them all down & some I cannot say them in public."

Naniniwala rin si Sandra na si Sol na ang lalaking itinadhana para sa kanya.

"I am so grateful to share & build life together & I can confidently say that you are the one for me.



"Life is definitely better with you [heart, fire emojis].

"I love you so much my love [sparkle emoji]."

Hashtag pa ni Sandra: "#rideordie"

Sol is proud of Sandra

Ipinakita rin ni Sol sa kanyang post kung gaano siya ka-proud kay Sandra bilang girlfriend.

Tinawag din niyang "my 8" at "#myrideordie" ang modelong girlfriend.

Sabi ng basketball player, sa lalim ng unawaan nila ni Sandra, hindi na nila kailangang magsabihan pa kung ano ang nararamdaman ng isa't isa.

"Never have I had anyone get me and understand me the way you do, we constantly on the same vibration and I appreciate and love you more than can be explained through this post.

"Looking forward to continuing this journey together, life is so much better with you by my side!



"Happy Birthday my love, I'm grateful for you and your existence.

"Keep growing and continue to hold me accountable to grow with you."

