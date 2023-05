Tenorio inspires in SMC video as he gears up for return to Ginebra

EVEN while undergoing cancer treatment, Barangay Ginebra stalwart LA Tenorio remains active in worthy projects outside of basketball.

Just recently, he led the pilot episode of San Miguel Corporation’s newest vlog Sa'n Si Miguel.

The new vlog, which aims to engage audiences and provide information on SMC’s projects in support of nation-building, provided him a rare chance to showcase to fans the many things San Miguel does, apart from beverage and food brands that are bywords in the PBA.

“Gusto ko rin makatulong na ma-promote yung mga magandang proyekto at investments ng San Miguel sa buong bansa, at least sa mga fans na nag-follow sa akin. Sa mga hindi nakakaalam ay hindi lang inumin at pagkain ang ginagawa ng San Miguel ngunit pati na rin ang mga tollways at yung airport sa Bulacan. Marami rin ginagawa na agro-industrial complexes hindi lang investment ang madadala sa bawat bayan kundi magbibigay ng hanapbuhay sa maraming Pilipino,” Tenorio said.

“Mahalaga na malaman ng mga Pilipino na maliban sa pagpapasaya sa mga tao sa pamamagitan ng basketball ay may importanteng mga bagay na ginagawa ang San Miguel at si Boss RSA (Ramon S. Ang) para mas mapabuti ang buhay nila.“

Like many other sports personalities, LA became more active in the digital sphere during the COVID-19 pandemic when most people at stayed at home and were glued to their phones and gadgets.

The Barangay Ginebra guard is one of the most followed athletes in the country, maintaining accounts on Facebook (190,000 followers), Instagram (268,392 followers), Twitter (156,136 followers), and Youtube (26,100 followers).

Tenorio said an athlete’s responsibility is not only to play his best every game, but also to constantly interact with fans.

“Malaking bagay rin ang social media dahil paraan rin yun para magcommunicate sa mga fans, at kahit papaano ay makapag-impart tayo ng mga insights sa kung anu-anong bagay lalung-lalo na tungkol sa sports.”

Tenorio said that supporting “Sa’n Si Miguel” is also one of the ways he shows his gratitude to SMC President and CEO Ramon S. Ang.

“Malaki ang pasasalamat ko sa suporta ni Boss RSA nung paglipat ko sa Ginebra mga sampung taon na ang nakakalipas, at ito ay isa sa pinakamagandang nangyari sa basketball career ko, “he said.

“Sa simula pa lang andyan si Boss RSA at si Boss Al Chua na tumulong sa akin at palagi nila akong tsinitsek kung okay ako at sinasabihan na huwag mag-alala ay magfocus lang sa pagpapagaling. Sa ngayon ay tinutulungan ko yung team as assistant coach at nagfofocus sa pagbibigay ng pointers sa mga players namin sa practice, “he added.

Tenorio said that he can’t wait to complete the treatments — he goes to Singapore for chemotherapy every two weeks — so he can prepare for his return to the PBA.

“Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapagamot ko. Matagal pang proseso ito pero positive ako dahil so far maganda ang mga feedback ng mga doktor at syempre patuloy ang pagdarasal natin sa Diyos na mas bumilis pa ang paggaling ko. Basta naman andyan ang suporta at dasal ng pamilya, mga kaibigan, Ginebra fans at San Miguel family ay laban tayo.”

“Talagang hinahanap ng katawan ko ang paglalaro. Noong umabot nga kami sa finals last time ay talagang gustong gusto kong makatulong sa team. Awa ng Diyos ay makakabalik ako sa October pero importante na tapos na ang gamutan at kailangan ko ulit na magpakundisyon dahil kailangan ay ready ako pag pwede na maglaro at makatulong talaga sa team,” he said.