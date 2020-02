Calvin Abueva stays busy as he patiently waits for PBA comeback

EIGHT months after his indefinite suspension, Calvin Abueva remains hopeful that the PBA would open its doors for him.

Remorseful as he is, the Phoenix star is patiently waiting for the good news from the office of the commissioner to come anytime soon.

It was in June last year when Abueva was slapped with a P70,000 fine for two separate incidents and the indefinite suspension.

“Para sa akin, ang tagal na siguro ng desisyon,” he told SPIN.ph. “Syempre hindi naman din [Phoenix] management ang makakapagdecide niyan, hindi rin ako, syempre PBA lang kung ano ‘yung mga kailangan nila ihatol.”

PBA commissioner Willie Marcial granted him the permission to join Phoenix in practice in September, however, there was no sign that the league will lift the ban.

“Nagpapasalamat din ako sa PBA na may mga proseso rin na nangyayari, kung makakabalik ba ako or hindi,” said Abueva.

“Mine-message ko siya [Marcial], kung ano na ba ang balita. Sasagot naman siya na pag-uusapan daw nila ng mga [board of] governors. Sabi ko sa kanya, thank you po comm. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa.”

While on indefinite suspension, the Pampanga native is focusing on his family and his newly opened business Dampa ni The Beast.

“Number one kong pinaghuhugutan ‘yung family ko kasi kung hindi ko magagawa lahat ng kailangan kong gawin bago makabalik sa PBA, paano ang pamilya ko ‘di ba?” he said.

“‘Yun ‘yung mga sinasabi ni coach [Louie Alas, Phoenix head coach] na pagtrabahuhan ko lang at makukuha ko rin [na makabalik sa PBA]. Sabi ko naman [kay coach], ok lang, lahat naman pinagsisihan ko kaya ito ako ngayon maaga ako sa practice, may mga extra [work] ako,” he added.