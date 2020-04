Birthday boy Vic Sotto pokes fun at son, Mayor Vico in video call

SA kabila ng enforced quarantine, naitawid pa rin ang ika-66 kaarawan ni Vic Sotto sa pamamagitan ng live video conference ng Eat Bulaga! ngayong Martes, April 28.

Si Vic ay isa sa mga haligi ng longest-running Kapuso noontime show.

Gamit ang videotelephony at online chat app na Zoom, inere ang live chat sa Facebook page ng Eat Bulaga bago magtanghali kanina.

Si Vic ay binati ng kanyang mga katrabaho, kaibigan, at kapamilya.

Sa teleconference, sinamahan nina Jose Manalo, Wally Bayola, at Paolo Ballesteros si Bossing, na katabi naman ang kanyang misis na si Pauleen Luna.

Isa-isa nilang tinawagan ang mga kasamahan sa Eat Bulaga! at mga nagmamahal kay Bossing para sa kanilang birthday messages.

VIC CONCERNED ABOUT WELFARE OF MAYOR VICO

Isa sa mga bumati kay Vic ay ang anak nitong si Pasig City Mayor Vico Sotto, 30.

Si Vico ay anak ni Bossing sa veteran actress na si Coney Reyes.

Nang makapasok sa live video conference ang mayor, kapansin-pansin ang pag-aalala ni Vic sa anak.

Kinumusta ng veteran TV host-comedian si Vico at ang mga constituents nito sa Pasig.

"Vico, kamusta?" tanong ni Vic.

"Okay lang," maiksing sagot ni Vico.

"Kamusta ang Pasig?" sundot ni Vic.

"Mabuti naman," sagot ng anak.

Sumunod na tanong ng TV host: "Ayos ang mga kababayan natin diyan?"

Sagot ni Vico: "Okay lang. Ito, maraming challenge. Kinakaya naman."

Pinaalalahan ni Vic ang anak na maging maingat.

Sa kabila kasi ng ipinatutupad na enforced community quarantine sa Luzon dulot ng COVID-19 crisis, aktibo si Vico sa pagseserbisyo.

Ang pagiging pro-active naman ni Vico ay umaani ng papuri mula sa publiko.

VIC TEASES VICO ABOUT NUDE PHOTO

Ipinahayag ni Vic ang pagiging proud niya sa ginagawang serbisyo ni Vico.

Mensahe niya: "Tuloy mo lang ang mabuting trabaho mo, ha. We're proud of you.

"Siyempre, mag-iingat ka. Parati kang naka-expose sa labas. Doble ingat lang."

Sa puntong iyon ay nagpatawa si Vic.

May kinalaman ito sa live video conference ni Vico noong April 22, Miyerkules, kung saan biglang sumulpot ang imahe ng isang hubad na lalaki.

Una, binati ni Vic ang background set-up ni Vico, na mayroong electronic screen na taglay ang larawan ni Vic.

Pagbibiro ni Vic kay Vico: "Tsaka maganda yung picture mo, parang kamukha mo yung picture diyan sa likod.

"Wala bang nakahubad diyan? Walang bold?

Natawa ang lahat, gayundin si Mayor Vico.

Pagkatapos nito ay ikinuwento ng alkalde na bago mangyari ang teleconference, tinanong niya ang facilitator na taga-Eat Bulaga kung gusto ba talaga nilang gamitin ang Zoom app.

Kuwento ni Mayor Vico, "Sabi nga nung producer niyo, magsu-Zoom daw tayo.

"Sabi ko, 'Sigurado ba kayong gusto niyong mag-Zoom. Maraming hacking daw ngayon."

Paniniyak naman ni Vic, "Safe dito. Safe."

Noong nakaraang linggo, sa live video conference ni Mayor Vico kasama ang mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, hindi inaasahang sumingit sa screen ang nude photo ng isang lalaking foreigner.

Mabilis itong kumalat sa social media, at naging tampulan ng biro si Mayor Vico.

Nag-trending pa ang alkalde dahil sa pangyayari.

MAYOR VICO REMEMBERS FOND MEMORIES WITH DAD

Samantala, para naman sa kanyang birthday message sa ama, binalikan ni Mayor Vico ang magagandang alaala nila.

Binanggit ni Mayor Vico na kahit hindi sila magkasama sa iisang bubong, hindi ito nagkulang sa pagpaparamdam ng pagiging ama.

Sabi niya, "Maraming-maraming salamat sa lahat.

"Alam mo naman, since bata ako, you always make time for me.

"And kami lahat magkakapatid, kahit na busy ka, kahit hindi tayo sa isang bahay nakatira, talagang grabe yung effort mo.

"Lalo na nung bata ako... to spend time with us, sa lahat ng kailangan namin, kahit sa school.

"Kahit nga yung mga play, kahit wala akong linya sa play, nanonood ka pa rin, kaya maraming salamat."

Sana raw ay matapos na ang ECQ para magkita-kita na sila.

"Hoping and praying for your good health, lagi kang masaya, and more blessings to come," mensahe ni Vico.

Bukod kay Vico, binati rin si Vic ng kanyang panganay na anak na si Danica Sotto at ang pamilya nito.

Si Danica at kapatid nitong si Oyo Sotto ay mga anak ni Vic sa una niyang asawang si Dina Bonnevie.

Bumati rin kay Vic ang anak niyang si Paulina Sotto, anak ni Vic sa dating model-actress na si Angela Luz.

May greeting din kay Vic ang kanyang fellow Eat Bulaga! hosts na sina Alden Richards, Maine Mendoza, Ruby Rodriguez, Jimmy Santos, Allan K, Baeby Baste, Ryzza Mae Dizon, at Joey de Leon.

