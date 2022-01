Terrence Romeo wife arrested for multiple complaints

DINAKIP ng Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG) si Beatrice Pia White, ang misis ng PBA player na si Terrence Romeo, noong Sabado, January 8, 2022.

Terrence Romeo wife arrested

Ito ay bunsod ng patung-patong na reklamo ng mga taong inakusahan siya ng Rent/Tangay, ang pagrerenta ng mga sasakyan na hindi na ibinabalik.

Kaugnay nito, sinampahan ng PNP-HPG si White ng paglabag sa Section 4 ng Article 294 ng Revised Penal Code ng Republic Act 10883 (Robbery/Extortion) at Article 178 (Using Fictitious Name and Concealing True Name) ng Revised Penal Code.

Sa report ng TV Patrol ng Kapamilya Channel, nagsalita ang isa sa mga nabiktima umano ni White na si Alvin Clarinan.

Agad na pumunta si Clarinan sa tanggapan ng PNP-HPG sa Camp Crame nang malaman niyang nadakip na si White.

Ayon kay Clarinan, nirentahan ni White ang kanyang tatlong sasakyan sa halagang P30,000 bawat isa. Bukod sa tumalbog ang mga tsekeng ibinayad sa kanya, hindi na raw ibinalik ni White ang mga sasakyan niya.

Nagtiwala raw si Clarinan kay White dahil asawa ito ni Romeo, kaya hustisya ang panawagan niya.

Sa parehong ulat ng TV Patrol, nagbigay rin ng pahayag si Police Brigadier General Rommel Marbil, ang direktor ng PNP-HPG, tungkol sa sistema ng panloloko na ginagawa ni White at ng kasabwat nitong si Efcel Reyes na nakakulong din sa Camp Crame.

Pahayag ni Marbil, “Ito po ang modus operandi nila, initially, they rent mga sasakyan nila [victims], hihiram sa 'yo, tapos isosoli sa 'yo hanggang makuha nila yung loob mo.

“Then they will get more cars from you. Kapag nakuha na yung maraming sasakyan, bibigyan ka ng tseke tapos hindi na nila isosoli.”

Nasasangkot din si White sa mga investment scam dahil mahigit sa dalawampung (20) biktima na ang lumantad at nagsampa ng mga reklamo laban sa kanya.

BECAUSE OF LOVE?

Hinihintay ng mga tagahanga ni Terrence Romeo ang pahayag nito tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kanyang asawa.

Pero ayon sa entertainment columnist at radio host na si Cristy Fermin, nabaon sa mga utang si White dahil sa sobrang pagmamahal nito sa sikat na player ng San Miguel Beermen.

Kilalang-kilala raw ni Fermin si White dahil magkaibigan sila.

Sa live broadcast ng radio program niya kahapon, January 10, nagpahayag ng pakikisimpatiya ang veteran entertainment writer sa asawa ni Romeo.

Kaliwa’t kanan ang masasakit na salita ang ipinupukol kay White ng publiko, at tanging si Fermin ang nagpakita sa kanya ng awa.

“Nakakaawa lang si Pia kasi wala siyang nagawang kasalanan kundi ang magmahal,” sabi ni Fermin.

Kinumpirma rin ni Fermin hiwalay na sina White at Romeo dahil may ibang babae umanong sangkot.

“Masyadong na-in love si Pia kay Terrence, masyadong naging faney. Fan na fan.

“Hindi niya ipatatalo si Terrence kahit kailan. Bobonggahan niya ang pagsuporta.

“Anong nangyari ngayon? Nung magkautang-utang si Pia, ang dami-daming naniningil na ang daming magdedemanda, nasaan si Terrence?

“Tumakbo, wala na. Hindi na siya sinamahan. Hindi ba dapat pag karelasyon, sa hirap at sa ginhawa?” sabi ni Fermin.

___

The story originally appeared on Pep.ph.

