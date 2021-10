Pacquiao to file cyber libel, estafa complaints against Jayke Joson

(PEP.ph) Sasampahan ng reklamong kriminal ni Senator Manny Pacquiao ang dati nitong matalik na kaibigang si Jayke Joson dahil sa diumano'y mga gawa-gawang pahayag nito.

Inakusahan ni Joson, kilala rin sa bansag na "Pambansang Anino," si Pacquiao na tinakbuhan diumano siya, si Arnold Vegafria, at ang Paradigm Sports ng P165M kabuuang halaga ng pera.

Sa nasabing halaga, $2M o halos P100M ang mula sa Paradigm Sports, P65M naman daw mula sa personal na nalikom nina Joson at Vegafria.

Ang nasabing pera diumano ang advance payment ni Pacquiao mula sa Paradigm Sports para sa laban sana ng Pinoy boxer kay Conor McGregor sa Las Vegas, Nevada.

Pero hindi tinuloy ang laban.

Pebrero 2020 pumirma ng kontrata si Manny sa Paradigm Sports.

Sa panayam ng SMNI News kay Joson na lumabas kahapon, October 18, sinabi niyang hindi tinupad ni Pacquiao ang napirmahang kontrata kaya naman may nakabinbin itong kaso sa California state court.

Ngayong Martes, October 19, sinabi ni Atty. Nikki de Vega, legal counsel at spokesperson ni Senator Pacquiao, na puro gawa-gawa lamang ang binitawang salita ni Joson laban sa senador.

Kaya naman maghahain sila ng reklamong cyber libel laban dito.

Sabi pa ni De Vega sa ulat ng ABS-CBN News online, "We categorically deny [Joson's statements]. Ito po ay likhang isip at hindi po ito totoo.

"Walang legal personality si Jake Joson sa larangan ng boxing... Nagtataka kami kung saan nanggagaling ang ganung sinasabi."

Ayon pa rito, tumatakbo na ang kaso ni Pacquiao sa ibang bansa at hindi raw signatory si Jayke sa kontrata.

Dagdag pa niya, "Hindi po totoo na siya ay business manager. At most is nakasama at kaibigan."

Mula pa taong 2004 kasa-kasama na ni Pacquiao si Joson sa mga lakad nito lalo na sa kanyang mga laban sa boxing.

Halos labimpitong (17) taon tumagal ang kanilang pagkakaibigan.

Pero nagkaroon ito ng lamat noong 2020 matapos may mapansin umano si Pacquiao na mayroong mga nagawang hindi tama si Joson.

Ayon kay Atty. de Vega, "Kapag mali kay Sen. Manny, mali yun, kahit matagal ka nang kakilala.

"Kapag may mali, may katiwalian ka nang ginagawa... hindi po uubra kay Sen. Manny kahit na matagal na ang kanilang pinagsamahan."

Hindi naman ito nagbigay ng detalye kung anu-ano ang mga nagawang kamalian ng dating matalik na kaibigan ng Pambansang Kamao.

Bukod sa cyber libel, magsasampa rin daw sila ng reklamong estafa at syndicated estafa laban kay Joson.

Kinumpronta na raw ni Pacquiao si Joson noong nakaraang taon ukol dito, at napagdesisyunan ng athlete-politician na maghain ng pormal na reklamo nang nagpakawala na raw ng mga kasinungalingan ang dating kaalyado.

Ang sabi naman ni Joson sa kanyang pahayag na lumabas din sa ABS-CBN News online, "By all means, bring it on."

