Jonvic Remulla responds to Robin Padilla: 'Don't waste the people's time'

SINAGOT ni Cavite Governor Jonvic Remulla ang pagsita ng aktor na si Robin Padilla sa apela ng gobernador para sa middle-income families.

Kaugnay ito sa panawagan ni Remulla kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan din ng cash assistance ang mga nasa middle class.

Ito ay sa kasagsagan ng ipapatupad na PHP270-billion Social Amelioration Program (SAP) para sa 18 million low-income households sa Luzon.

Sa SAP, tatanggap ang mga benepisyaryo ng PHP5,000-PHP8,000 na minsanang cash aid. Tinatayang sasapat ito para sa dalawang buwan, sakaling umabot ang quarantine nang ganoong katagal.

Ang apela ni Remulla, 52, nangangailangan din ng tulong ang middle-income families sa gitna ng coronavirus disease pandemic.

Giit ng gobernador, "It is a time of crisis for everyone.

"Not just the poorest of the poor, but also those who have built much but not enough."

ROBIN LECTURES REMULLA

Sa isang Instagram post nitong Lunes, April 7, nag-lecture si Robin, 50, kay Remulla dahil sa open letter ng gobernador sa Pangulo.

Si Robin ay kilalang masugid na tagasuporta ni Pangulong Duterte.

Binigyang-diin ni Robin kay Remulla na alam ng Presidente kung paano aasikasuhin ang mga apektado ng krisis.

Iginiit din ng aktor na limitado ang pondo ng gobyerno.

Bungad ng post ni Robin (published as is): "Sir Governor alam ni mayor PRRD [President Rodrigo Roa Duterte] ang ginagawa niya

"hindi puedeng sabay sabay sa isang bagsakan dahil limitado rin ang resources ng bansa"...

Sinabi ng aktor na dapat unahing ayudahan ang pinakamahihirap dahil sila "ang tatamaan nito ng bigtime."

Giit ni Robin, "kapag hindi sila inuna expect death on a massive scale."

ROBIN CLAIMS TAX, BILLS PAYMENTS ARE SUSPENDED FOR THE MIDDLE CLASS

Binanggit din ni Robin sa kanyang post ang initial policies ng gobyerno, na ayon sa kanya ay para na nga sa kapakipakinabang ng middle class.



Published as is:

"...wala pa tayong collection ng tax dahil un ang inuna ng administration

"suspended ang pagbabayad ng TAX ng WORKING CLASS

"Yun hindi pagbayad ng kuryente at tubig sa buwan ng marso YUN PARA YUN SA MIDDLE CLASS".

Sinabi rin ni Robin na nasa "oligarchs" na ang pagtulong para guminhawa ang buhay ng middle-income earners, at "kinakasahan na" nga ng Pangulo ang mga ito.

"kaya po sir governor kung sakaling ipahintulot pa ng Panginoon na makabalik pa tayo sa dating mundo aasahan ko ang muli mong pagtindig at paglutang kapag kakasahan na muli ni mayor PRRD ang mga oligarchs

"dahil ang makapagbibigay lamang ng kaginhawaan sa buhay ng mga middle class ay ang tamang sueldo tamang benepisyo at tamang karapatan para sa mga manggggawa/middle class."

GOVERNOR REMULLA ANSWERS "IDOL BINOE"

Lumipas ang ilang oras bago ipinost ng Cavite governor sa Facebook ang kanyang "tinanghaling kasagutan" sa tinawag niyang "Idol binoe."

Kuwento ni Remulla, naging abala ang mga taga-Cavite sa paghahanda sa gagawing mass testing kontra COVID-19.

Nakatakdang simulan ng Department of Health (DOH) sa April 14 ang mass testing.

Mensahe ni Remulla kay Robin: "Nakakalungkot na minasama mo ang aking panawagan sa ating pangulo."

Ayon sa gobernador, wala siyang intensiyong makipag-away.

Hangad lang daw niyang makinabang din sa ayuda ng gobyerno ang mga nasa middle class.

"Hinde po namin iniisip na makipagaway kahit kanino.

"Wala pong Oligarch, wala pong mahirap, wala pong makapangyarihan sa mata ng Covid.

"Ako lamang ay nagpanayam sa ating pangulo na baka sakali matugunan niya ang pangangailangan ng middle class."

REMULLA TO ROBIN: NO "TAKE-TWO" IN COVID CRISIS

Walang balak makadagdag pa sa mga problema ng Presidente ang middle-income families, paglilinaw ni Governor Remulla.



Ngunit gusto raw niyang "bigyan ng boses ang walang kakayahan pumasok ng Malacañang."

Ipinaliwanag ni Remulla kay Robin ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagkumpara ng pandemic sa paggawa ng pelikula.

"Wala pong take-two sa krisis ng Covid," ani Remulla.

"Pag ikaw ay tinamaan nang matinde ay pack-up shooting na ang buhay mo.

"Kaya araw-araw, solusyon na praktikal sa problemang radikal ang aming hinahanap."

"DON'T WASTE THE PEOPLE'S TIME BY ENGAGING IN TALK THAT DOES NOT HELP"

Sa huli, nakiusap si Remulla kay Robin na magsama-sama na lang ang lahat sa iisang hangaring makakatulong.

Aniya, sa ganitong panahon hindi tamang pagtuunan pa ng panahon ang mga diskusyong hindi naman makakatulong.

"Sana po magtulungan na lang tayo," patuloy ng post ni Remulla kay Robin.

"Ako na bahala sa mga tao ko. Ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan.

"But please don't waste the people's time by engaging in talk that does not help.

"People are suffering. They are hungry.

"They are insecure about what the future brings.

"The least we can do is to give them hope of surviving another day and give them the sincerity of service that they expect."

TAX BREAKS DURING COVID-19 PANDEMIC?

Pinick-up din ni Remulla ang binanggit ni Robin na "suspended ang pagbabayad ng TAX ng WORKING CLASS."

Makakatulong nga raw sana ang tax break, ayon sa gobernador.



Sabi ni Remulla kay Robin: "Ngunit na ngayon ay may sinabi ka na parating na tax-break para sa naepektuhan ay lumalaki ang pag-asa na malulutas na ang problema ng karamihan."

Gayunman, hindi sinuspinde ng gobyerno ang paniningil ng buwis.

Ang ginagawa ng gobyerno ay i-delay lamang ang pagbabayad dito.

Na-extend ng isang buwan ang paghahain ng income tax returns (ITR) sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Sa halip na sa April 15, pinalawig ang deadline sa May 15.

Kung mayroon mang ipinatupad na tax exemptions sa bagong Bayanihan Act, ito ay sa importasyon ng medical supplies at health equipment para sa mga ospital.

30-DAY PAYMENT EXTENSION ON BILLS

Samantala, ang sinasabi ni Robin na suspension ng bayad sa koryente at tubig ay deferment lamang.

Resulta ito ng 30-day payment extension na ipinatutupad ng mga basic public-utility companies sa kanilang customers.

Kabilang sa mga kumpanyang ito ang Manila Electric Company (Meralco), Maynilad Water Services, at Manila Water Company.

Nagtakda rin ng parehong payment extension ang mga bangko at iba pang financial institutions, na hindi muna sisingil ng loan payments, at wala ring additional fees at penalties.

Ibig sabihin, pagkatapos ng pandemic ay sisingilin pa rin ang mga bayaring ito sa mamamayan.

AID FOR MIDDLE-INCOME FAMILIES

Tila masyadong masugid na tagapagtanggol ni Pangulong Duterte si Robin.



Dahil nagmungkahi si Governor Remulla ng isa pang dapat pansinin ng Pangulo, agad itong sinita ng aktor. Alam nga raw ng Pangulo ang gagawin.



Sa pagkamapusok ni Robin, tila hindi niya nasundan ang mga pangyayari.



Sinita ni Robin ang apela ni Governor Remulla, pero si Pangulong Duterte mismo ay sumasang-ayon dito.

Sa public address ng Presidente nitong April 6 ng gabi, sinabi niyang may katwiran si Remulla. "I agree," sabi ng Pangulo.

Anang Pangulo pa: "Ito namang yung tawag natin na sa middle income, e, iyong kanila nakaupa lang ng bahay na medyo maganda sa subdivision, then may kaunting pera sila para dedeposito nila for the rainy days.

"Now what is really very sad is that the rain has arrived.

"I know the political economic horizon of the country.

"We'll try to remedy whatever kung may mapulot pa tayo [na pondo] sa daan."

Kung susumahin, ganito ang naging timeline: April 6-may open letter ang gobernador sa Pangulo. April 6 ng gabi-nagsalita ang Pangulo, at sinabing, "I agree." April 7 ng umaga-nagpalipad si Robin ng patama sa gobernador. April 7 ng gabi-sumagot ang gobernador kay Robin.

Kaugnay nito, baka nga may mangyari sa apela ni Governor Remulla.



Sa virtual press conference ni Cabinet Secretary Karlo Nograles nitong Martes, April 7, sinabi niyang pinag-aaralan na ng gobyerno kung paanong matutulungan ang middle-income families.

Sabi ni Nograles: "Inatasan ni Pangulo ang isang grupo, made up primarily of our economic managers, to study this proposal."

Nilinaw naman ng kalihim na ang ibibigay na ayuda sa middle class ay hindi katulad ng SAP para sa mahihirap.

Ayon kay Nograles, mayroong "other ways where in we can help the middle class and not in the same [way] as the [current] social amelioration [program]."

