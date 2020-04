Jio Jalalon tries to make a difference for the needy, frontliners

JIO Jalalon has taken the initiative to lend a hand in his own small way, doling out snacks and food packs to frontliners and those in need.

"Syempre sa ganitong panahon, ma-realize mo na-bless kami ni God, kami ng family ko. Kaya kailangan namin maibalik yung blessings namin sa mga nangangailangan," said the Magnolia Hotshots guard.

"Nakita ko yung mga nag-checkpoint dito sa amin, so naisip na grabe yung sakripisyo na ginagawa nila. Mayroon na ngang virus na nakakatakot pero araw-araw pa rin silang nasa daan."

Inspired by the indomitable will of the frontliners, Jalalon took the initiative of handing out snacks while enlisting the help of friends like Dexter Zamora and Gab Dagangon.

"Naisip ko sa sarili ko na pwede ako magbahagi sa kanila ng food, kahit merienda lang," he said. "Kahit kaunting tulong lang, ang importante ay napasaya namin yung mga bayani natin."

Jalalon took his service to the next step as the group decided to hand out food packs, which included rice, noodles, and sardines, and distributed those to tricycle drivers, vendors, and the people hit hardest by the enhanced community quarantine.

"Isipin mo, walang katao-tao sa daan kaya wala silang hanap buhay. Kahit kaunti lang yung naibigay namin, masaya kami na makapagbigay sa kanila kasi pareho rin kaming laki sa hirap," he said.

Jalalon has since made rounds in Manila, visiting places like Espana and San Andres Bukid, as well as in nearby San Juan to give out food in this time of crisis.