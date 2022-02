JC Intal cheers for Bianca Gonzalez on her first day as Pinoy Big Brother main host

(PEP.ph) Excited si JC Intal para sa bagong role ng asawang si Bianca Gonzalez sa ika-10 season ng Pinoy Big Brother.

Kagabi, February 12, 2022, ang unang araw ng pagiging main host ni Bianca sa live eviction night ng PBB matapos mag-resign ni Toni Gonzaga.

Sa Twitter pagkatapos ng PBB, nag-post si JC ng screenshot ni Bianca mula sa episode ng PBB.

Sabi ni JC sa kanyang tweet, "I'm so proud of you. [white heart emoji] @iamsuperbianca"

Taong 2014 nang ikasal sina JC at Bianca. Noong panahong iyon ay isa na si Bianca sa hosts ng PBB.

Natuwa naman si Bianca sa masayang reaksiyon ng mga manonood ng PBB sa kanilang episode kahapon.

Sa opening kasi ng PBB ay sabay-sabay na rumampa sa ELJ Building ang limang hosts: Bianca, Robi Domingo, Kim Chiu, Melai Cantiveros, at Enchong Dee.

Bago sila ipakita sa screen ay naka-close up sa camera ang core values ng ABS-CBN na nakalagay sa ELJ Building.

Nauna nang kasama sa roster of hosts ng edisyong ito sina Bianca, Robi, Melai, at Enchong, habang ito naman ang nagsilbing pagbabalik ni Kim bilang host pagkatapos ng PBB Otso noong 2019.

Pagkatapos ng live show ay nagpasalamat si Bianca sa unang araw niya bilang main host.

Ipinahayag din niya kung gaano siya ka-proud sa kanyang co-hosts.

Tweet ni Bianca, "My heart is filled with humility and gratitude. Thank you so much to our @PBBabscbn family, and I am such a proud ate, @robertmarion @enchongdee777 @prinsesachinita @MelaiMoMagtweet. To our Kapamilyas and PBB supporters, maraming, maraming salamat. [red, green, blue heart emojis] #PBB2ndAdultEviction"

Nagsimulang maging host si Bianca ng PBB noong 2006 sa PBB: Teen Edition. Ito ay pagkatapos niyang maging housemate sa unang celebrity edition ng PBB noong taong ding iyon.

Nakasama noon ni Bianca sina Toni at Mariel Rodriguez, at silang tatlo ay nakilala bilang "Kuya's Angels."

Noong Miyerkules, February 9, opisyal nang nagpaalam si Toni bilang host ng PBB.

Ayon sa naunang report ni MJ Felipe, inendorso raw ni Toni ang main hosting duties kay Bianca.

Naglabas din ng official statement ang pamunuan ng PBB at ABS-CBN, kung saan sinabi nilang nirerespeto nila ang desisyon ni Toni na umalis ng PBB maging ang personal choices nito.

Ang balitang pag-alis ni Toni sa PBB ay nangyari isang araw pagkatapos ng kontrobersiyal niyang paghu-host sa political campaign rally at pag-eendorso ng tambalang Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Sara Duterte-Carpio sa Philippine Arena noong Martes, February 8.

Ipinakilala rito ni Toni si Marcos Jr. bilang "susunod na presidente" at si Duterte-Carpio bilang "susunod na bise presidente."

Bukod pa rito, si Toni rin ang nagpakilala sa tumatakbong senador na si Rodante Marcoleta.

Bilang Deputy Speaker ng House of the Representatives, kabilang si Marcoleta sa nanguna sa panggigisa sa resource persons-lalo na ang pinakamatataas na opisyal-ng ABS-CBN sa 12 araw na pagdinig sa franchise renewal application ng Kapamilya network noong 2020.

Isa rin siya sa 70 kongresistang bumoto ng "Yes" para tuluyang ibasura ang pag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN.

Hindi ikinatuwa ng maraming katrabaho ni Toni sa ABS-CBN ang ginawang paghu-host nito sa rally.

