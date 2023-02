Hito narrates emotional last hurrah with Kelra and E2MAX

ROBERT REMAR "HITO" CANDOY will forever be remembered for his villainous persona, which was prominent in Season 10 when he went back-and-forth with his best friend, Mico "Micophobia" Quitlong.

And this carried on in the press conference before his departure to Team Haq as he kept on with his nonstop tirade.

"Sa kanya kase, parang sinuko na niya yung paglalaro niya e, buti na lang napagisip-isip niya na wala talagang chance na mag-champion siya. Talagang hindi siya talaga mabibigyan ng chance na maglaro kaya tama yung desisyon niya sa buhay," he jokingly said.

Yet as usual, he remained proud of Mico's decision to start a business.

"Kaya proud na proud ako sa kanya kase naging business man siya. Talagang best of everything niya, talagang malupit din siya. Talagang may utak din, nagfu-function ang kanyang utak."

But after poking fun at Micophobia (which might be his last), Hito had other important things to discuss.

Proving a point

While Hito's personality is one of the major highlights of the MPL, it also made the community believe that he was only good for entertainment purposes.

With his arrival to Team Haq, Hito wanted to prove that he is more than just a comedian.

"In public parang ang tingin nila sa akin, ano lang ako e, clown and then patawa-tawa, talagang palabiro, pero totoo naman talaga. Ayun talaga yung personality ko, talagang masayahin akong tao, talagang gusto kong napapaligaya ko yung mga nasa paligid ko," said Omega's former Chief Entertainment Officer.

He added: "Pero meron ding fans na ayaw maniwala na kaya kong maglaro, na hindi ko kayang mag-ML, pero ngayon papakitaan ko na hindi ko sila bibiguin, hindi ko papahiyain ang Pilipinas sa Malaysia."

It wasn't only him who doubted him as even head coach Jomie "Pakbet" Abalos would place a cloud over him, albeit for reasons of motivating his gold laner.

"Si Coach Pakbet, lagi niya akong dina-down pero alam ko gusto niyang gawin as motivation yun para ilabas ko yung laro ko, para lumakas ako, para magpalakas ako, kaya niya ako inaasar na wala akong talent, wala akong laro, hindi ako maruning mag-ML," revealed Hito.

In the end, Hito remained grateful to Pakbet and Patrick James "E2MAX" Caidic.

"And napakalaking tulong ni Coach Pakbet na ginaganyan niya ako, pero may napag-uusapan about sa ML, siya yung nagtuturo sa akin ng strategy, ng draft, and hero, kaya sobrang laki ng pasalamat ko kay Coach Pakbet and kay E2MAX."

Speaking of E2MAX, Hito admitted how emotional things were at the end.

Farewell Omega

"Noong nalaman niya after three days na igo-go ko na yung opportunity, umiyak talaga siya si E2MAX," revealed Hito. "Ako kase talaga yung pinaka-best friend ni E2MAX sa Omega, kaming dalawa yung yung magkasama sa hirap and ginhawa, apat na taon kaming magkasama sa Execration tapos nang nalaman niya na aalis ako sa Omega, umiyak siya."

Then to add to the drama, Hito and E2MAX realized that their dreams and hopes of both of them winning the trophy will temporarily be halted.

"Sabi ko sa kanya [E2MAX] gusto ko magkasama tayo manalo ng MPL Philippines e. Pero dahil sa ginawa ko na paglipat sa ibang team, malabo na mangyari."

But it wasn't only E2MAX who was emotional, as Duane "Kelra" Pillas himself was also in tears.

"And then si Kelra din, luha din kase si Kelra kasama ko siya since amateur pa lang siya e. Hindi pa siya kilala, talagang wala pa siya, talagang napulot lang siya sa basurahan" (laughs)