Makalipas 21 na taon, Arnel Barotillo binalikan ang talo kay Pacquiao

“TINANGGAP ko ’yung fight, kumpiyansa ako na tatalunin ko siya.”

Ito ang nasa isipan ni Arnel Barotillo nang ialok sa kanyang labanan si Manny Pacquiao, sa kanyang pagbabalik-tanaw makalipas ang 21 taon.

Marso 4, 2000 sa Ninoy Aquino Stadium, pangalawang laban ni Pacquiao sa super bantamweight division. Ang kalaban — Arnel Barotillo, tubong Catanduanes at nakabase noon sa Sydney, Australia.

Edad 25 si Barotillo, habang 21 naman si Pacquiao at hindi nagkakalayo ang kanilang win-loss-draw records: Pacquiao (27-2, 18 KOs), Barotillo (22-9-3, 15 KOs).

Bago ang laban kay Barotillo, tinalo ni Pacquiao ang isa pang Pinoy world-rated na boksingero na si Reynante Jamili via second-round TKO sa Elorde Sports Center, na nagsilbing comeback fight niya matapos matalo sa Thailand at maagaw sa kanya ang WBC flyweight crown.

Unang laban din iyon ni Pacquiao sa 122-lbs division.

“Yun na nga e. Nasa isip ko iganti o ibawi ko si (Dandy) Jamili, kasi ka-stable ko ’yun sa Elorde e,” natatawang paggunita ni Barotillo, ngayo’y 46 anyos na.

Sa nasabing laban, aminado si Barotillo sa bilis ni Pacquiao.

“Mabilis si Pacquiao. Hindi mo malaman kung saan galing ’yung suntok. Sa huli maramdaman mo ’yung lakas niya,” paggunita pa ni Barotillo na isa nang Australian citizen ngayon.

PHOTO: Arnel Barotillo Facebook account

SINO SI ARNEL BAROTILLO?

Matapos ang kanyang sampung laban dito sa Pilipinas at sa edad 18, dinala si Barotillo sa Australia ni Mark Pitts, isang boxing manager at trainer at doon hinasa nang husto sa boksing.

May tatlo siyang anak, edad 26 anyos ang panganay, habang 20 at 18 naman ang dalawa mula sa kanyang dalawang naging misis.

Naging Australian super bantamweight at International Boxing Federation Inter-Continental champion si Barotillo.

Hanggang unang mapasabak sa IBF world super bantamweight championship noong 1997 laban kay Vuyani Bungu ng South Africa, subali’t natalo siya via unanimous decision.

“Nagpunta ako sa Australia bata pa ako, wala pa akong ambisyon, basta boksing lang para kumita at makapagpadala ako sa pamilya ko sa Bicol,” kuwento niya.

PHOTO: Arnel Barotillo Facebook account

‘DELAYED’ NA PAGBAGSAK

Talo si Barotillo via fourth round TKO sa nasabing laban kay Pacquiao. Pero, hanggang ngayon sa tuwing napag-uusapan ang labang iyon, may katanungan, gaya ng: Bakit na-delay ang pagbagsak niya matapos siyang tamaan ni Pacquiao?

“Ngayon ko lang siguro masabi ang totoo, wala akong sinabihan because I don’t want to sound like making excuses. Besides it’s all under the bridge already,” pahayag niya.

Pero, bakit nga ba?

“Maraming ’di nakakaalam, two weeks before the fight, I got sick. I had diarrhea and I was vomiting, hindi ako nakaensayo nang ilang days, pero dahil committed na ako sa laban, never ko inisip na ipakansel, sabi ko after ilang days na makapahinga ako, maka-recover din ako just in time for the fight,” paliwanag niya.

“So, ayun, during the fight, plano ko tapusin nang maaga, I need to give my all in the first four rounds, dahil hindi ako tatagal, ’yung kundisyon ng katawan ko kung magtagal ang laban,” aniya.

“Sa first round, natantiya ko kaya ko ’yung suntok niya, kaya kong sumabay, kaya ganun ang ginawa ko. Sa second round din, pero pagdating sa third, tinamaan ako sa katawan, masakit, parang naramdaman ko humina ang tuhod ko, pero na-survive ko ’yung third round,” dagdag ni Barotillo.

“Pagdating sa fourth, sa isip ko kailangan tapusin na, bahala na, sumabay ako, e tinamaan ako, parang delayed ko naramdaman ’yung effect, gusto ko pa lumaban, pero parang pinigilan ako ng isip ko na mabugbog ako nang husto, baka madisgrasya ako, kasi tiyak i-follow-up nya kapag pinilit ko tumayo,” kuwento pa ni Barotillo.

“Saka kasama ko ang misis ko who was pregnant that time, paano kung may mangyari sa akin, paano ang mag-ina ko, ’yun na lang ang inisip ko.”

Ayon kay Barotillo, matapos ang laban, may mga nagduda sa kanyang performance.

“May mga nagsabi that I took a dive, kasi bakit daw delayed ang bagsak ko. I told them, bakit ko gagawin ’yun e pagkakataon ko talunin si Pacquiao. Baka kung tinalo ko siya, nakapunta ako sa USA, baka ’yung naging journey niya sa boxing sa akin napunta, who knows?”

Sumagi rin sa isip ni Barotillo ang maka-rematch si Pacquiao, pero sa paglipas ng panahon, hindi ito nabigyan ng katuparan.

“Nung matalo ako, naisip ko marami pa namang laban, makakapag-rematch naman kami. Actually, ang alam ko may offer na mag-rematch kami, pero it did not materialize, parang malaki yata ang hiningi ng manager niya, ewan ko lang,” lahad pa ng tinaguriang “Bicol Mauler.”

PHOTO: Arnel Barotillo Facebook account

BUHAY MATAPOS ANG LABAN KAY PACQUIAO AT SA KASALUKUYAN

Matapos ang laban kay Pacquiao, nagpatuloy pa ang boxing career ni Barotillo. Katunayan, nakaiskor pa siya ng tatlong sunod na panalo, bago natalo kay Lehlo Ledwaba ng South Africa, ang IBF super bantamweight champion.

Apat na buwan matapos ang laban ni Barotillo at Ledwaba, tinalo ni Pacquiao ang African boxer.

“Kung tinalo ko si Ledwaba, hindi sila magkakalaban ni Pacquiao, di ba? “Pero, ’yun nga hindi destined sa akin e,” wika pa ni Barotillo.

Nagretiro si Barotillo noong 2002 matapos matalo kay Manabu Fukushima sa Japan.

Sa ngayon ay trainer siya sa ilang professional boxers sa Australia. Kabilang sa kanyang mga tinuruan: Kerry Foley, Ebanie Bridges, Ricky Colosimo, Haider Helfy at Sayed Rashed Musavi.

“Yes, life goes on. In fact, kagagaling ko lang London, lumaban ’yung isang boxer ko. Ganun lang, tuloy ang buhay, kailangan nating kumayod dahil may mga sinusuportahan tayo,” lahad niya.

“Pero, sa ngayon okey na ako, ang trabaho ko, full time coach, saka personal trainer,” dagdag niya.

PHOTO: Wendell Alinea

DETERMINASYON NI PACQUIAO

“Oo nga. Ang masabi ko lang ’yung determinasyon nya talaga na umasenso. Saka ’yung nag-alaga sa kanya, meron siyang back-up, magaling ang management niya, iba talaga, kaya narating niya ’yung pangarap niya, where he is now is because of his determination,” litanya pa ni Barotillo.

May mensahe rin si Barotillo sa eight-division world champion sakaling tumakbo sa presidential election sa 2022.

“I think I’m one of the biggest supporters of Pacquiao. If Manny Pacquiao can campaign for president, I’m gonna be behind him,” lahad ni Barotillo.

“Nababalitaan ko rin kasi how he is helping our kababayans, talagang malaki maitulong niya, and I think he will be a good president, I’ll support him.”