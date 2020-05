Retired boxers nagbigay ng solusyon paano kikita ang fights kahit walang nanonood

WALA pang katiyakan kung kailan makababalik sa normal ang sitwasyon, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang mga sporting events - - basketball, boxing, athletics, golf, tennis at iba pa ay nakabitin rin ang mga iskedyul sanhi ng coronavirus (COVID-19) pandemic.

Maraming iniisip na paraan para maibalik ang mga aksyon sa sports, mga paraang ang unang isasaalang-alang ay ang kaligtasan at kalusugan hindi lang ng mga atleta, kundi ng mga manonood din.

Isa sa mga suhestiyon ay isagawa ang event sa isang bakanteng lugar o arena kung saan walang fans na manonood.

Ang NBA, halimbawa, ay may planong gawin ang nalalabing laro nito hanggang sa championship sa Las Vegas, kung saan ititira ang bawat koponan sa iisang hotel lang. Mayroon ding suhestiyon na paikliin ang season, etc. etc. Pero, hanggang plano pa lamang ang nababasa natin.

Sa larangan ng professional boxing, maraming boxing bouts ang nakansela at gaya sa basketball, gawin ang mga laban 'behind closed door' o di kaya'y sa isang bakanteng arena ang ideyang solusyon na iniisip ng ilan.

Kaya naman, nagtanong tayo sa ilang Pinoy boxers hinggil sa ideyang ito at narito ang kanilang mga sagot:

Para kay reigning IBF junior bantamweight champion Jerwin Ancajas, pabor siya sa ideya dahil mapapanood pa rin naman aniya sa telebisyon ang laban.

"Sa tanong na kung sakaling matuloy ang laban na walang manood (live), sa akin po ituloy ko pa rin ang laban, dahil maipalabas pa rin naman sa TV 'yung laban, may manood pa rin naman po kahit nasa bahay."

At kahit aniya walang manood sa venue, kailangang ibuhos pa rin ang lahat ng makakaya sa laban.

"Gagawin ko pa rin 'yung best ko kahit anong mangyari, gagawin ko pa rin ang best ko sa laban, kahit na walang tao sa venue kung saan maganap ung laban," dagdag ni Ancajas, na nakatakda sana ang title defense noong Abril 12 (Manila time) laban kay Jonathan Rodriguez ng Mexico saThe Cosmopolitan sa Las Vegas.

Hindi naman nag-aalala si Ancajas sa kanyang kundisyon, dahil sanay na siyang napo-postpone ang kanyang laban.

"Sanay naman po ako na matagal 'yung laban, ma-postpone 'yung laban, kasi nagti-training po kami lagi, 'yun lang po kasi ang trabaho namin, para maipakita ko 'yung best ko sa pagdating ng laban, 'yun po ang gusto naming mangyari. Saka, nag-iingat din po kami para sa kalusugan namin," dagdag pa ng 28-anyos na world champion, na hindi nagpapabaya sa kanyang training sa ilalim ng patnubay ng manager/trainer na si Joven Jimenez.

PHOTO: kevin cayuca

Mas gaganahang lumaban ang isang boksingero kung may crowd o manonood sa arena. Ito naman ang para kay two-time world champion Gerry Peñalosa.

"Mas iba ang feeling pag meron sumisigaw sa crowd na narinig mo," panimula ni Penalosa.

Ayon sa 47-anyos na dating WBC super flyweight at WBO bantamweight champion, ang laban sa isang bakanteng arena ay maaari rin naman para lang maging aktibo ang mga boksingero, pero kailangang magsakripisyo ng promoter.

"Pag empty arena, good for activity sa boxers at promoter lang 'yung laban, na para meron lang laban ang mga boxers, ok na lang kaysa wala, kung wala na talaga iba choice. Ok pa rin kung wala iba choice, kung kaya rin ng promoter ma-shoulder lahat ng expenses minus gate sales."

Maging ang Japan-based na dati ring world champion na si Malcolm Tunacao ay sang-ayon sa 'empty arena' boxing event, pero sakripisyo rin ng promoter ang promotion nito.

"Kung ako, ok lng para sa akin kasi alam naman natin, magka-pera lang mga Pinoy boxers kung may laban, di ba? "Kahit walang manuod importante maging active mga boxers natin at may mapakain sa pamilya nila," lahad ni Tunacao na matagal na ring nakabase sa Kobe, Japan bilang trainer sa boxing gym doon. "Pero, ang mga promoter ng boxing ang kawawa rin."

Binanggit din ni Tunacao ang posibilibad na sa susunod na linggo ay mag-total lockdown na sa Kobe dahil dumarami ang nagpo-positibo sa COVID-19.

"Dito sa Kobe, nag-lockdown din at baka next week mag-total lockdown kasi dami na rin may coronavirus dito," aniya.

Para naman kay dati ring WBC flyweight champion Frank Cedeno, na ngayo'y naninirahan na sa San Jose, California, magagawa naman ang isang boxing bout nang walang manonood sa arena, dahil ipalalabas naman ito, lalo na kung championship sa pamamagitan ng pay-per-view, kaya'y mapapanood pa rin kahit nasa bahay lang.

"Ok (empty arena) if the fight is on pay per view, they can make money a lot, because of people watching at home especially if it's a very good card, very good fight. So just let the fighters, referee and judges in the arena, that's it," komento nang ngayo'y 62-anyos na si Cedeno.