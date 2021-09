Bakit nga ba ang hirap mag-retiro para sa mga boksingero?

MARAMI nang nasulat matapos ang pagkatalo ni Manny Pacquiao kay Yordenis Ugas noong Agosto 21 sa Las Vegas, Nevada.

Hati ang opinyon, hindi lang ng fans kundi maging ng mga taong nakapaligid sa eight-division world champion hinggil sa usapin kung dapat bang magpatuloy o magretiro na si Pacquiao.

Matagal na panahon nang boksingero si Pacquiao, nagsimula siya edad 17. Mag-43 anyos na siya sa Disyembre 17. Napakalayo na ng kanyang narating bilang isang atleta. Matagal na rin siyang nagbibigay-karangalan sa Pilipinas.

Sa ngayon unti-unti nang bumababa ang telon ng teatro, pahiwatig na malapit nang matapos ang palabas na nagbigay-saya sa ating lahat at pinagbidahan ni Pacquiao.

Sa oras na lumabas ang artikulong ito, marahil ay naihayag na ni Pacquiao ang kanyang desisyon tungkol sa boxing career at maging sa politika.

Pero, bakit nga ba para sa isang boksingero (o marahil kahit sa ibang atleta), tila mahirap magretiro? O kailan ba dapat magretiro?

Continue reading below ↓

Nagtanong tayo sa mga dating world boxing champion tungkol sa pagreretiro.

Iba-iba ang kanilang naging tugon sa tanong natin.

PHOTO: AP

Continue reading below ↓ Recommended Videos

Una nating hiningan ng komento si Gerry Penalosa, dating WBC super-flyweight at WBO bantamweight champion.

Edad 37 nang magretiro si Penalosa, nakababatang kapatid ni former two-time world champion Dodie Boy, matapos ang mahabang 21-year career at may record siyang 55-8-2 (37 KOs).

Continue reading below ↓

"Mahirap mag-retire, lalo na kung mahal mo 'yung ginagawa mo," paunang pahayag ni Penalosa. "Nung mag-retire ako at age 37, hindi na ako nanood ng boxing, matagal hindi ako nagpunta sa gym, hindi ako manood sa TV. Talagang tinalikuran ko 'yung boksing, sabi ko, tama na, ayoko rin maging stepping stone ako ng mga batang boxer."

"Nung matalo ako kay (Eric) Morel ng Puerto Rico, sabi ko laban pa ako ng isa, farewell. Kasi ayokong kaawaan ako ng tao, na maalala ako kasi talo ako sa huling fight. Kaya lumaban pa ako ng isa, sa Zamboanga, Thai boxer tinalo ko at 'yung kinita sa paboksing na 'yun, parang charity boxing, 'yung proceeds binigay namin kay Z Gorres (noo'y nagpapagaling matapos operahan sa ulo)," pahayag ni Penalosa, ngayo'y 49 anyos.

Hindi naman tuluyang iniwan ni Penalosa ang boksing. Aktibo pa rin siya bilang isang promoter.

PHOTO: Gerry Ramos

Continue reading below ↓

Heto ang sagot ng ibang mga dating kampeon na boksingero

FRANK CEDENO: "Yung future ng family ko, specially my children ang naging priority ko, kaya ako nagretiro,"

Former WBC flyweight champion si Cedeno at nakaipon ng record na 43-10-3 (23 KOs). Kahit edad 27 lang, nagpasya siyang magretiro para magtrabaho na lang.

"Nung napunta ako dito sa US, akala ko may laban ako, umabot hanggang six months 'yung paghihintay ko, wala. Niyaya ako ng kaibigan ko na for the meantime mag-trabaho, pinasok niya akong caregiver, kaya ayun, nag-decide ako na magtrabaho na lang.

"Nagpapadala ako sa Pilipinas, para sa mga anak ko na nag-aaral pa noon. Pinetisyon ko rin sila, bale 'yung dalawa nandito (US), naiwan 'yung isa sa Pilipinas," kuwento ni Cedeno, na malapit na ring magretiro sa kanyang trabaho sa US.

"Ang importante sa akin noon 'yung future ng mga anak ko. Pero kahit nagtrabaho na ako nung bagong retire pa lang, nag-eensayo pa rin ako, wala na lang jogging, naging kaispar pa ako ni Luisito Espinosa noon dito," balik-tanaw pa niya.

Continue reading below ↓

MORE FROM SPIN MORE FROM SPIN

Sa tanong kung kailangan nang magretiro ni Pacquiao. Hindi nagdalawang salita si Cedeno.

"Oo, panahon na. Tama na. Dapat tumigil na siya. Marami na siyang pera, mag-enjoy na lang siya. Noon kasi bata pa siya kahit tamaan siya ng malalakas na suntok, okey lang, kaya ng katawan niya. Hindi na ngayon, may edad na siya, iba na ang reaction ng katawan niya sa mga suntok," komento niya.

MORRIS EAST: "Mas pinili ko 'yung kumain, kaysa magboksing ulit."

Kakaiba naman ang kuwento ni East.

Nagboksing siya na iisa lang ang layunin: Maging world champion para mahanap o makita ang ama.

Mula nang isilang, hindi nakita ni East ang ama, na isang American Navy sailor.

Kaya nang maging WBA super lightweight champion matapos talunin si Japanese Akinobu Hiranaka, nakita niya itong oportunidad para makarating sa Amerika.

SEE ALSO SEE ALSO

Hindi nga nagtagal ay bumiyahe siya sa US at doo'y nagkita sila ng ama, si Morrist East Sr., na sumakabilang-buhay din makalipas ang ilang buwan.

Continue reading below ↓

"Ang goal ko lang naman kaya ako nagboksing para makita ang tatay ko," wika ng 48 anyos na dating world champion.

"Bata pa ako nung mag-retire, 25 lang ako. Saka pano ka hindi mag-retiro, mga boxing manager sa Pilipinas puro kawatan," natatawang litanya pa ni East, na kamakailan lang ay sumailalim sa quintuple bypass operation.

Matapos ang huling laban niya sa Maynila laban kay Robert Azumah, bumalik sa Amerika si East at doon na nanatili hanggang sa kasalukuyan.

"Hindi naman ako nagsisi na maaga ako nag-retire, mas masarap kumain kaysa mag-ensayo e," sabay-tawang pagtatapos niya.





MALCOLM TUNACAO: "After namin mag-spar ni Naoya Inoue, doon ko nakita marami nang batang boksingero na magagaling."

Continue reading below ↓

Maraming panalong naitala si Tunacao bilang amateur boxer. Dahil sa kahirapan, nagpasya siyang mag-professional upang kumita.

Napadpad siya sa ALA boxing stable sa Cebu, kung saan nakasama niya sina Randy Suico, noo'y WBC ranked No. 5 at superfeatherweight champion ng Pilipinas at si OPBF welterweight king Rev Santilla. Tinagurian pa nga silang "The Golden Boys of Cebu Boxing."

Naging Philippine flyweight champion muna si Tunacao at taong 2000 nang talunin niya si Medgeon Singsurat para sa WBC flyweight belt. Si Singsurat ang Thai boxer na tumalo kay Pacquiao.

SEE ALSO SEE ALSO

Pero nang sumunod na taon, naagaw kay Tunacao ang world crown ng isa ring Thai Pongsaklek Wonjongkam.

Taong 2013, tinangka ni Tunacao na muling makahablot ng world crown, ngunit bigo siya nang ma-knockout ni Japanese Shinsuke Yamanaka.

Doon na natapos ang kanyang career at nagtrabaho na lamang sa Kobe, Japan hanggang sa kasalukuyan.

"Nagretiro ako dahil na rin sa edad, mag 38 na ako nun. Tingin ko wala na akong chance mag-world champion, although No. 5 pa ako noon sa WBC rankings," kuwento ni Tunacao, ngayo'y 43 anyos na.

Continue reading below ↓

"Hindi na rin ako nag-isip mag-comeback, kahit may mga offer pa sa akin noon. Natatandaan ko, inalok ako ng laban kay Iwasa para sa IBF eliminator, bale two-week notice lang dahil na-injure 'yung kalaban niya, ako sana ang ipalit, tumanggi ako, sabi ko ayaw ko na."

DODIE BOY PENALOSA: "Nagkagulo sa last fight ko, kaya umayaw na ako."

Isa sa pinakamakulay ang buhay na Pilipinong boksingero itong si (Dodie Boy) Penalosa.

Kauna-unahang Pilipinong boksingerong tinanghal na two-time champion sa kabila ng kanyang kapansanan.

Sa mga batang boxing fans na hindi na halos kilala si (Dodie) Penalosa, isa siyang polio victim, ngunit sa kabila nito, tinanghal siyang IBF junior flyweight at flyweight champion.

Nag-retirong may record na 31-7-3 (1 NC) at 13 KOs. Edad 58 na ngayon at kasalukuyang nagtuturo ng boksing sa mga bagitong boksingero sa gym ng nakababatang kapatid na si Gerry.

Ano ang nagtulak sa kanya para magretiro: "Nag-retire na ako nung 1992, ako na ang nag-train nun kay Gerry. Pagka-1995, sinabihan ako ni Wakee Salud (manager/promoter), "Dodie, laban ka uli, sabay kayo ni Gerry." Ako naman sige, sige, pumayag ako kasi lalaban din si Gerry.

Continue reading below ↓

'Humina na suntok ko'

"Sa Cebu Coliseum 'yun, kalaban ko si (Julius) Tarona. Madumi lumaro, head butt, low blows, ang referee parang palagi lang anuhin, warningan lang ba, kahit paulit-ulit 'yung ginawa sa akin. Ayun, nagalit 'yung mga nasa corner ko, inakyat nila 'yung referee, saka 'yung kalaban ko, rambol na, pati Tatay ko umakyat din, hindi natapos ang laban," kuwento ni Dodie Boy.

Ayon kay Dodie Boy, napaisip na rin siyang tuluyang magretiro matapos ang pangit na resulta ng kanyang huling laban, dahil na rin sa edad niyang 33 anyos.

"Naramdaman ko na rin kasi humina na 'yung mga suntok ko, iba na talaga. Natatamaan ko ng suntok, pero kinakain lang ng kalaban. Kaya ayun na rin ang dahilan, hindi ko na kaya sumabay," dagdag ni Dodie Boy.

Ano ang nararamdaman mo sa tuwing nanonood ng boksing?

"Kapag nanood ako sa boxing, 'yung boxer pangit lumaban, naiisip ko, dapat ako na lang ang lumaban, nakakainis kasi panoorin kapag pangit 'yung nagboksing, parang gusto mo ikaw na lang 'yung lumalaban, baka mas magaling pa ako, pero isip ko na lang 'yun," aniya.

Continue reading below ↓

Ang dalawang anak na lalaki ni Dodie - Dodie Jr. at David - ay sumunod sa kanyang mga yapak. Pero, ilang taon lang ay tumigil na rin sa pagboboksing.

MORE FROM SPIN MORE FROM SPIN

"Nung una, ayaw ng misis ko, bakit daw paboksingin, mas maganda paaralin lang, kasi professional naman ang nanay nila, nurse naman kaya medyo maayos ang kita, pero nung mag-high school na sila medyo malaki na ang tuition fees kasi sa private school pumasok, kinumbinsi ko na paboksingin namin para makakuha ng scholarship, ayun pumayag naman, ang mga nanay talaga ang ayaw paboksingin ang mga anak." litanya pa niya.

"Si Dodie (junior) nagboksing 'yun sa US, sa Maryland, nakaanim na laban din doon, kaya lang nung umuwi na ako sa Pilipinas, ayaw na rin niya kasi gusto niya ako lang mag-train sa kanya. Ngayon, nandun pa rin siya pero nagtrabaho na lang. Ako, ayaw ko rin sa US, malungkot, wala ako magagawa, kaya dito lang ako, pasyal-pasyal lang siguro sa US dun kay Dodie," lahad pa nang ngayo'y mag-59 anyos na si Penalosa.

Continue reading below ↓

Dapat na bang magretiro si Manny Pacquiao?

"Ako, kung ako lang tanungin, sa akin lang ba, gusto ko na rin mag-retire si Sen. Manny. Kasi ano pa ba i--prove niya, lahat nandyan na sa kanya. Pero, sabi niya niya, passion niya ang boxing, kaya hindi natin masisi kung gusto pa rin niya lumaban."

We are now on Quento! to enjoy more articles and videos from SPIN.ph and other Summit Media websites.