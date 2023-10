Denok Miranda says FEU Tamaraws' pride hurt after faltering start

AFTER his first-ever win as head coach for his alma mater, former FEU standout Denok Miranda admitted he was fed up seeing the Tamaraws crash and burn in UAAP Season 86.

The two-time UAAP champion shared his thoughts on a streak-snapping breakthrough victory for a once struggling Morayta side.

"'Play to win' ang naging mindset namin this game kasi the past game (versus UP), alam namin na kaya namin pero hindi kami maka-get over the hump sa mga ilang possessions. 'Yun ang talagang in-address namin, mga coaches, lalong lalo na ako," said Miranda.

"May mga narinig lang sa akin itong mga ito. Mga last week pa 'yan, before ng UP game so nakita ko naman na nag-respond sila," he added.



Taking pride as a former Tamaraw, Miranda adamantly underscored how losing, either as a player or coach, should never be an option.

"As an alumni sa FEU, hindi ako papayag na natatalo lang kami na ganun. Yung mentality na winning attitude is medyo nagkukulang pero medyo ginising ko lang sila, kasi medyo nag-oobserve ako," Miranda asserted.

"Hopefully mas magising ko sila sa mga succeeding games kasi sa game (versus Ateneo), sabi nga ni LJay (Gonzales), ginigising ko sila. Alam ko namang kayang-kaya nila pero di ko pa nakikita yung diin pero papunta kami doon."

