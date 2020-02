After long recovery from injury, Pingris tells pal Fajardo what to do

MARC Pingris has developed a very close friendship with June Mar Fajardo with their stint with Gilas Pilipinas and even outside the basketball court with their same interest in playing e-sports, particularly DOTA.

So when he heard the news that Fajardo suffered a serious injury recently, Pingris was very concerned.

“Tinawagan ko siya kagabi,” said Pingris. “Kasi may nakapagsabi sa akin, ‘yung PT namin, na-injured daw. Kala ko injured, injured lang [minor injury]. Kagabi tinawagan ko siya, sabi ko ‘Tol, saan ka?’ Sabi niya, ‘Dito ako St. Luke’s.’ Parang kinabahan ako. Tapos tinanong ko na kung ano nangyari. Sabi niya natuluyan ‘yung dating injury niya.”

Fajardo sustained a complete fracture in his right tibia, an injury that will sideline him for the whole Philippine Cup, at the very least. The five-time PBA MVP suffered the injury in practice on Monday, and was confirmed on Tuesday that the injury was serious.

Continue reading below ↓

Pingris is no stranger to lengthy injuries, having missed more than a year when he suffered an ACL injury in 2018, so it was natural for the Magnolia forward to give an advice to his good friend. To keep his friend’s spirits up, Pingris also said he is planning to visit Fajardo on Thursday night, right after he attended Gilas Pilipinas’ first practice with the team at the Moro Lorenzo Sports Center.

“Bilang isang kaibigan, napagdaanan ko ‘yung mga injury kasi. Medyo mahirap. Binigyan ko lang ng konting advice. Wag madaliin, mag-rehab na siya, alam kong babalik siya,” said Pingris.

“Baka mamaya puntahan ko siya. Dapat kagabi puntahan ko na eh, sabi niya, ‘Nagpapahinga na ako ‘tol. Baka bukas na lang,’” said Pingris.

Continue reading below ↓

Based from experience, Pingris admitted suffering such serious injury will give a player second thoughts about coming back to play again.

“Na-ACL ako diba? Sobrang hirap. ‘Yun ang kalaban namin as a player. Hindi namin din naiiwasan eh. Kahit sobrang ingat namin, kahit sobrang workout namin, talagang disgrasya nga eh na walang may kagustuhan niyan. Kailangan lang talaga mag-pray,” said Pingris.

Pingris said one of the toughest parts in the road to recovery is the start of rehab.

“Parang sabi ko, ang hirap na, ang hirap na mag-workout. Pasimula ka pa lang sa rehab. Pero once na nandoon ka na, malakas ka na, tapos babalik-balikan mo ‘yun na iisipin mo, ‘Bakit ko nasabi ‘yun? Bakit pumasok sa isip ko ‘yun?’ Siyempre, nagda-doubt ka eh. Nagpapasalamat ako na nandoon ‘yung mga kaibigan ko, ‘yung wife ko na laging nagpe-pray, kinakausap ako,” Pingris said.

MORE FROM SPIN MORE FROM SPIN

Pingris said the most important thing for Fajardo right now is the right support system which he is willingly giving.

Continue reading below ↓

“Sabihin ko lang tatagan niya lang loob niya. Maraming player na nasa sitwasyon niya na nakabalik din. Kailangan lang mag-rehab. Sinabi ko sa kanya na pagpe-pray namin siya ni Danica kasi nag-usap kami kagabi.

“Wag niya muna isipin ‘yun, kasi kapag galing ka talaga sa injury, kung ano ‘yung mga naiisip mo minsan eh, magreretire ka na, makakabalik pa ba ako. Ang ano diyan, kapit kay Lord, mag-pray ka lang, at hardwork lang sa gym kung ano sabihin ng mga PT sayo, doctor sayo, ganun lang naman ‘yun,” said Pingris.