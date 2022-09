COLUMN: Kahanga-hanga ang pinakitang professionalism ni Arvin

HABANG inuulan muli ng batikos ang PBA dahil sa nangyaring “pitasan” matapos ang dalawang trades ilang araw bago magsimula ang Commissioner’s Cup, bumuhos naman ang paghanga at suporta sa dalawang players na involved sa mga nasabing transaction.

Ipinakita at ipinaalala nina Arvin Tolentino at Troy Rosario ang kahulugan ng “professionalism” at “accountability” sa mundo ng sports.

See Tolentino: 'Iniisip ko gusto ako ng NorthPort, hindi ayaw sa 'kin ng Ginebra' Malaki ang naging papel ni Tolentino sa 92-89 win ng NorthPort kontra Phoenix pero mas inabangan ng fans ang kanyang saloobin matapos ang laro. At hindi niya tayo binigo.

“Na-trade ako dahil gusto ako nila coach Pido (Jarencio) at NorthPort. I want to prove to them na hindi sila nagkamali. ‘Yun ang mentality na nilalagay ko,” sabi ni Tolentino, na bahagi ng three-team trade kasama ang dati niyang team na Ginebra at San Miguel Beer.

Nang mabasa ko ito, pakiramdam ko gusto lang aliwin ni Tolentino ang kanyang sarili dahil inamin naman niyang malaki ang kanyang panghihinayang nang malipat siya sa Batang Pier. Pero feeling ko rin, sincere siya sa kanyang sinabi.

Nagtala ng 16 points, 6 rebounds, 7 assists, 4 blocks at 2 steals si Arvin Tolentino sa kanyang unang laro sa NorthPort. PHOTO: Jerome Ascano

Inakala ng marami na “Ginebra for life na” na ang dating Ateneo forward matapos siya hugutin sa 2019 Rookie Draft dahil nasa rotation siya ni coach Tim Cone.

Pero ganito talaga ang buhay sa anumang professional league. Isang araw bago magsimula ang mid-season tournament, nalipat si Tolentino sa NorthPort habang “napitas” naman ng Ginebra si Jaime Malonzo mula sa Batang Pier sa isang multi-player deal.

Naglista ng 16 points, 6 rebounds, 7 assists, 4 blocks at 2 steals si Tolentino sa kanyang NorthPort debut. Mga numero na masasabing impressive dahil may “sugat” pang dinadamdam ang 6’5 forward.

“Sayang, I was with Ginebra. Wala ng time para malungkot. Katulad ng sabi ko, after one day, laro na agad,” sabi pa ni Tolentino, na lumaking avid Ginebra fan.

Iba naman ang “ganap” ni Rosario sa unang araw niya sa kanyang bagong team na Blackwater. Hindi siya naglaro sa 87-133 pagkalugmok ng Bossing sa guest team na Bay Area.

Di tulad ni Tolentino, may ilang araw na nakasama ng ex-NU standout ang kanyang bagong teammates dahil nalipat siya sa Blackwater tatlong araw bago magsimula ang Commissioner’s Cup.

Naka-uniform si Rosario at nasaksihan kung paano minasaker ng Dragons ng 46 puntos ang Bossing, maaaring senyales kung anong klaseng season ang kanyang kakaharapin sa huling taon ng kanyang kontrata sa koponan.

Kagaya ni Tolentino, nagpakita nang katatagan si Rosario matapos siya ilipat ng TNT at mapunta sa koponan na naghahanap pa rin ng “winning culture” sa liga.

“Na-disappoint ako sa sarili ko kasi parang ‘yung pagkaka-trade sa akin, ang dating sa akin, parang na-fail ko ‘yung sarili ko. Failure para sa akin,” ani Rosario.

Wow. Accountability. Bihira ang taong may ganitong katangian (lalo na sa panahon ngayon). Imbis na nakaturo sa iba, sarili ang sinisi kung bakit ito nangyari sa kanya.

Hindi naman TNT ang unang team ni Rosario. Mahindra ang nag-draft sa kanya noong 2015 pero ilang araw lang ang nakalipas “pinitas” na siya ng Tropang Giga via trade. At matapos ang pitong taon, bumalik si Rosario sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang koponan ay naghahanap ng identity sa PBA.

Maraming taon pa maglalaro sina Tolentino at Rosario sa liga. Binigyan sila ng bagong simula upang muling patunayan ang kanilang mga sarili. At sa kanilang mga pahayag, naniniwala akong magagawa nila ito.

Ika nga sa isang kanta, “Always look on the bright side of your life.” At malay ninyo, baka muli silang “mapitas” sa hinaharap.

