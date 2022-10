COLUMN: Bakit wala pang video challenge sa PBA hanggang ngayon?

CHALLENGE accepted na ba, PBA?

Noong nag-aaral tayo, dalawang klaseng estudyante ang kilala natin kapag malapit na ang exam – ang nagre-review at mahilig sa cramming.

Madalas, maganda ang resulta ng mga estudyante na nag-review sa exam. Pero hindi natin sinasabi na yung mag nag-cram, bumagsak. Mayroon talaga na ganun ang estilo ng pag-aaral at nagagawang mairaos ang exam.

Pero kung tatanungin mo ako, mas gugustuhin ko na ang mag-review kaysa sa mag-cram. Madalas kasi nasa huli ang pagsisisi.

Sa larangan ng sports, bunsod ng umuusbong na teknolohiya, naging bahagi na ng malalaking liga ang “review” o ang “challenge system” bilang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng integridad ng sports at pati na rin ng liga.

Bilang isang multi-billion sports industry, gumamit na ang football (o soccer) ng tinatawag na video assistant referee o VAR.

Ang Premiere League ang isa sa mga unang liga sa football ang gumamit ng VAR noong 2019. Ayon sa website nito: “VAR will not achieve 100 percent accuracy, but will positively influence decision-making and lead more correct, and fairer judgments.”

Kahit ang biggest stage ng football, ang World Cup, ay gumamit na rin ng VAR noong 2018 sa Russia at maraming natuwa sa desisyong ito ng FIFA.

Sa local scene, ang naalala kong unang liga na gumamit ng “video challenge” ay ang Philippine Super Liga. Ayon sa report ng Spin.ph noong 2014, ang teknolohiya na ito ay nagkakahalaga ng P1.75 milyon.

Kamakailan lang, sinabi ni Premier Volleyball League president Ricky Palou na gagamit na rin sila ng video challenge system sa darating na Reinforced Conference. Hindi nga lang ito aabot sa opening ng tournament sa Sabado dahil inaasahang darating ito sa susunod pang linggo.

Ang “video challenge” ay sinimulan na rin gamitin ng UAAP nang magbukas ang liga noong October 1. At sa men’s basketball tournament, kung hindi ako nagkakamali, si La Salle coach Derrick Pumaren ang unang gumamit nito sa Season 85.

Ang “video challenge” ang isa sa tatlong rule changes na ipinakilala ng FIBA sa mga tournament nito ngayong taon. Mas kilala ito bilang “head coach challenge.” At dahil FIBA rules ang ginagamit sa UAAP, nagpasya si basketball commissioner Dickie Bachmann na gamitin na ang rule na ito.

Sinimulan nang gamitin ang coach’s challenge sa NBA noong 2019 pero on a trial basis. Sa sumunod na season, naging regular rule na ito sa liga. Ibig sabihin, nakita ng NBA ang kahalagan nito.

Dahil nakatingala ang Pinoy fans sa NBA, marami ang nagtatanong (at nagtataka) kung bakit hindi ginagamit ang rule na ito sa PBA, ang pinakamalaking basketball league sa Pilipinas.

Narito ang sagot ni PBA Commissioner Willie Marcial kay Gerry Ramos ng Spin.ph noong October 28, 2021:

“As of now wala pa yung challenge call. Ang dami ng review na ginagawa natin - sa fouls, three points, out of bounds, lahat yan tinitingnan natin. Nire-review natin.”

Ang intindi ko sa sagot ni Marcial, sa dami ng review na ginagawa ng PBA referees sa laro, hindi na kailangan ipasok ang coach’s challenge sa rule book ng liga.

Punta tayo sa TNT-Magnolia game noong Miyerkules. Kontrobersiyal ang resulta ng laro dahil sa foul call kay Tropang Giga forward Calvin Oftana kay Paul Lee sa nalalabing 4.3 segundo ng laro. Ipinasok ni Lee ang dalawang free throws, 94-92, upang iuwi ang panalo.

Kung may coach’s challenge, hindi siguro susugurin ni TNT coach Chot Reyes ang table officials dahil manipis talaga ang tawag. Kaso, hindi puwedeng rebyuhin ang play batay sa rules ng PBA.

Huwebes ng hapon, nag-release ng video ang PBA at sinabing tama ang naging tawag ng kanilang referee. Kung napanood mo nang live ang laro, mahirap makitang ang foul ni Oftana. Bilib ka sa referee na tumawag at nakita niya ang contact.

Kaya kung sa mismong laro ipinakita ang mga anggulo ng video na inilabas ng PBA, hindi na siguro magrereklamo si Reyes at nakaligtas pa siya sa multa. Buti na lang, pabor sa PBA ang review. Paano kung hindi?

Kung ang mga liga tulad ng PSL, PVL at UAAP ay kayang i-implement ang coach’s challenge, bakit hindi magawa ng isang multi-million na liga tulad ng PBA?

Sana ma-consider ito ng PBA sa susunod na conference para maging trial period at eventually magamit on a full-time basis sa next season.

Dahil mas mabuting nagre-review ng crucial plays sa laro upang mapanatili ang integridad ng resulta ng mga laro at pati na rin ng PBA. Baka kasi late na ma-realize ni Marcial na mahalaga ito. Tandaan, nasa huli ang pagsisisi.

