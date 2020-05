After leaving La Salle, Bolick reveals trying out for these two UAAP teams

ROBERT Bolick’s move from La Salle to San Beda in 2015 turned out to be a good career move. A very, very good move, in fact.

But did you know that San Beda wasn’t his first option then?

In a recent interview during a SPIN Sidelines episode, the 24-year-old Bolick said he was planning to move to a UAAP school after his first two seasons with La Salle saw him play limited action.

“Gusto ko lang na paglipat ko, punta ako sa UAAP school para makabawi,” Bolick admitted. “Pero at the same time, parang premature kung masyado ko iniisip ‘yung ganun. (Dapat) baguhin ko ‘yung mindset ko na kung saan talaga ako makakalaro.”

PHOTO: Jerome Ascano

Bolick said he went to tryouts to different UAAP schools before finally deciding that the NCAA particularly San Beda would be a better option.

“Nagpunta ako UP, Ateneo, nag-try out ako. Dito na lang ako sa San Beda kasi maraming mawawala. Parang rebuilding sila. Dito na lang ako sa rebuilding team. Ang sarap pala maging Bedista. Sa isip ko, dapat dito na lang ako pumunta nung una pa lang.”

Bolick said he chose to leave La Salle simply because of his desire to play.

“Sa akin lang naman, makapaglaro lang. Since I arrived, wala akong playing time. Hindi ko naman sinasabi na kasalanan nila pero ganun lang talaga. Part of life. Minsan, mapupunta sayo, minsan hindi,” said Bolick.

PHOTO: Jerome Ascano

Before going to the Green Archers, Bolick played for La Salle Greenhills so it was a no-brainer that he chose to stay with La Salle in college.

“Nag-usap kami ni Boss Jude (Roque, team manager). Hindi na sila kumausap (sa akin) kasi alam na ng mga tao na pupunta ako sa La Salle. ‘Yung loyalty kasi ang importante sa akin. Nung time na ‘yun, sila ang nagbigay sa akin ng opportunity dito sa Manila so naging loyal ako. Wala akong kinausap na ibang schools pagka-graduate ko ng high school,” he said.

Bolick said he enjoyed his time with La Salle in a career that saw him win a UAAP championship in 2013. Even though he spent most of the time on the bench, he never stopped working hard in the event that an opportunity came.

“I worked hard kahit hindi ako ginagamit sa La Salle. Every morning, nag-gym ako sa sarili ko. Kapag may game kami sa hapon, alam kong limited (playing time) lang ako. Ayokong masayang araw ko na walang ginagawa. Usually, kapag may laro kami, umaga nasa gym ako at magsu-shooting kasi okay lang ako mapagod kasi alam ko na pagdating ng game day, hindi ako masyadong gagamitin.

PHOTO: SBP

“’Yung time ko (sa La Salle), nami-miss ko rin. Mababait naman mga teammates ko. Walang problema inside and outside the court. ‘Yung mentality ko of winning, nada-down ka dahil hindi ako nakakalaro.”

“Nabigyan naman ako ng two years. Nabigyan naman ako ng chance na magpakita. Nagpaalam naman ako ng maayos sa school at sa coaches at naiintindihan naman nila. Wala namang na-hold na papers na nakikita ko sa iba,” Bolick said.

Bolick’s move turned out to be gold. The Ormoc native won three straight championships for San Beda from 2016 to 2018, a feat that helped him become the third overall selection of NorthPort in the 2018 PBA rookie draft.

“Happy ako. ‘Yung paglipat ko, ‘yun ‘yung nabigyan ako ng opportunity na mapakita laro ko. Nag-build up na. Nandito na ako dahil sa school ko, dahil sa San Beda,” Bolick added.

