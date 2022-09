COLUMN: Nawalan na ba ng 'Puso' ang Gilas Pilipinas?

NASAAN na ang “Puso” sa Gilas?

Sumikat ang chant na “Puso” sa Gilas Pilipinas noong 2013 nang ihatid ni Chot Reyes ang national team sa 2014 FIBA World Cup sa Spain matapos ang silver-medal finish nito sa Asian Championship dito sa bansa.

Naalala ko sa post-game interview matapos talunin ng Gilas 5 ang South Korea sa semis, humahagulgol sina Marc Pingris at Ranidel de Ocampo sa pagsagot sa mga tanong ng press at palaging idinidiin ang salitang “Puso” sa bawat sagot.

PHOTO: Jerome Ascano



Makalipas ang halos isang dekada, may “Puso” pa rin bang umiiral sa Gilas program?

Ang saklap ng nangyayari kay William Navarro.

Hindi kasi siya pinayagan ng SBP na maglaro sa Seoul Samsung Thunder dahil under contract siya sa Gilas program hanggang March 2023. At kinatigan ito ng Fiba kaya hindi siya nakakuha ng clearance na requirement para makapaglaro sa Korean Basketball League (KBL).

Noong July inanunsyo ng KBL squad ang pagpirma sa 6-5 versatile forward. Mukhang di na mangyayari ito.

Sa punto ng kontrata ni Navarro sa Gilas, mauunawaan natin ang argumento ng SBP.

“The SBP respects players’ rights to look for greener pastures. But players also need to respect agreements they have entered into with their teams,” bungad ng statement ng SBP.

Tama naman ang basketball federation. May kontrata si Navarro at kailangang galangin ito. Kaya dapat lang na ang national team ang kanyang priority.

Pero ano na nga ba ang status nii Navarro sa Gilas team? Huli siyang naglaro sa Gilas sa 81-102 talo nito sa Japan sa FIBA Asia Cup noong July 19 upang mabigong makapasok sa quarterfinals ng tournament.

Wala rin si Navarro sa 24-man pool ni coach Chot Reyes para sa fourth window ng Asian Qualifiers. At batay sa mga pahayag ni Reyes sa media, halos dito na manggagaling ang final lineup ng Gilas para sa 2023 World Cup kung saan tayo ang host.

So, ano ngayon ang plano ng SBP kay Navarro? Maaaring gamitin siya sa Asian Games sa Hangzhou, China ngayong taon o/at sa Southeast Asian Games sa Cambodia sa susunod na taon. O di kaya’y magbago ang ihip ng hangin at mapabilang siya sa pool ni Reyes para sa World Cup.

Pero wala itong katiyakan dahil baka gamitin ang mga tournament na ito ni Reyes bilang buildup para sa 2023 World Cup at isama sa lineup ang nasa 24-man pool ng fourth window.

Kaya sana pinayagan na lang ng SBP na maglaro si Navarro sa KBL. Tingin ko puwedeng isingit sa kanyang kontra sa KBL na payagan siyang maglaro sa Gilas kung kinakailangan. Ganito ang kontrata ng ilang Pinoy cagers na nasa B.League sa Japan.

Or i-release na lang siya. Kung may option na ganito sa kontratang pinirmahan.

PHOTO: fiba.basketball



Sana hindi lang tiningnan ng SBP ang kontratang pinirmahan ni Navarro sa kanila. Parang ang dating, “sundin mo ang pinirmahan mong kontrata.”

Tumingin sana sa “bigger picture” ang SBP. Bata pa si Navarro (25) at ang exposure niya sa KBL ay siguradong makatutulong sa development ng kanyang laro at baka maging vital player ng Gilas matapos ang 2023 World Cup. Bukod siyempre sa malaking salary na magse-secure naman ng kanyang future.

Good PR ito sa SBP na kaliwa’t kanan na ang batikos ang inaabot mula sa fans. Ito ang win-win solution sa isyung ito. At kung mangyayari ito, tatawagin natin ang SBP na Samahang Basketbol na may Puso.

